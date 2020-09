Germania: vendite al dettaglio aumentate del 3,7 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la serie di dati che mostrano come l'economia tedesca stia reagendo alla crisi del coronavirus. L'Ufficio federale di statistica (Stba) ha reso noto che, ad agosto scorso, le vendite al dettaglio hanno sperimentato un incremento del 3,7 per cento su base annua in termini reali. Il dato nominale segna un +5,2 per cento. Tra luglio e agosto scorso, le vendite hanno registrato una crescita del 3 per cento in termini sia reali sia nominali. Rispetto a febbraio scorso, l'ultimo mese prima dello scoppio della pandemia di Sars-Cov2 in Germania, l'incremento reale è stato del 5,8 per cento Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Una possibile spiegazione della tendenza al rialzo è il taglio dell'Iva, deciso dal governo federale nel quadro delle misure di stimolo per sostenere la domanda interna contro la crisi. Dal primo luglio scorso fino al 31 dicembre, l'aliquota scende dal 19 al 16 per cento e dal 7 al 5 per cento per i generi alimentari e ai beni d'uso quotidiano. (Geb)