Ue: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), Mes va utilizzato subito

- Riteniamo che tra gli strumenti messi a disposizione dall'Unione europea vada utilizzato il Mes, perché non presenta inconvenienti e ha come unica condizione l'utilizzo della liquidità per spese dirette o indirette nel settore sanitario. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto oggi al webinar "L'economia della banca sociale". "Non vi è alcun dubbio in merito alla necessità per l'Italia di investire molto nel sistema sanitario: la pandemia ci ha dimostrato che il comparto, per quanto buono, non era attrezzato a gestire questa particolare esigenza", ha detto, sottolineando la necessità di creare strutture territoriali e valutando positivamente le modalità con cui il paese ha gestito l'emergenza sanitaria. "In aggiunta, quello che andremmo a prendere dal Mes non graverà sulla finanza pubblica, che rimarrà invece disponibile per altri scopi che non sono meno importanti", ha concluso. (Ems)