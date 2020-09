Polonia: Morawiecki annuncia rimpasto di governo, Kaczynski vicepremier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è che Jarosław Gowin tornerà al governo mentre gli attuali vice primi ministri, Piotr Gliński e Jacek Sasin, resteranno nelle loro posizioni. Gowin, oltre al ruolo di vice primo ministro, assumerà il ministero dello Sviluppo, del lavoro e della tecnologia. Piotr Gliński guiderà il nuovo ministero della Cultura, del Patrimonio nazionale e dello Sport. Jacek Sasin rimarrà come ministro dei Beni statali. Michal Cieslak rappresenterà il partito Porozumienie nella cancelleria del primo ministro mentre ancora non si sa chi rappresenterà Solidarna Polska. Tra le novità c'è che verrà creato un nuovo ministero unendo i ministeri dell'Istruzione, della Scienza e dell'Istruzione superiore guidato da Przemyslaw Czarnek, attuale deputato del PiS. Grzegorz Puda diventerà il ministro dell'Agricoltura e delle foreste sostituendo Jan Krzysztof Ardanowski. Il ministero della Giustizia continuerà ad essere guidato da Zbigniew Ziobro, non ci saranno cambiamenti anche nel ministero della Difesa nazionale con Mariusz Blaszczak confermato ministro. Il dipartimento degli Affari interni e dell'amministrazione sarà ancora sotto l'autorità di Mariusz Kaminski. Rimarrà in sella anche Zbigniew Rau, alla guida del ministero degli Esteri. Tadeusz Koscinski continuerà a presiedere i lavori del ministero delle Finanze. Il dipartimento delle Infrastrutture, il ministero della Famiglia e quello della Salute resteranno in mano agli attuali ministri. (Vap)