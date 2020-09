Infrastrutture: Italia e Colombia rafforzano le loro relazioni attraverso le Ferrovie dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Italiane, Gianfranco Battisti, ha incontrato a Roma i rappresentanti del governo della Colombia e l’ambasciatrice in Italia, Gloria Isabel Ramírez, per il Colombian Investment Summit (7-9 ottobre), l’appuntamento internazionale in cui saranno individuati e pianificati gli investimenti in infrastrutture strategiche nel paese sudamericano. Stando al relativo comunicato stampa, Battisti ha confermato gli ottimi rapporti di amicizia con la Colombia e sottolineato come la cooperazione congiunta dei ministeri degli Esteri dei due paesi genererà molte opportunità di sviluppo in vari settori fra cui le grandi opere infrastrutturali e i trasporti ferroviari e stradali, anche grazie al trasferimento di tecnologie e know-how. Per l'ambasciatrice Ramìrez l’arrivo di Fs Italiane in Colombia è una grande notizia perché la recente apertura a Bogotá di una branch della società controllata da Fs, Italferr, creerà nuovi posti di lavoro confermando le ottime relazioni tra i due paesi. Nonostante l’emergenza Covid-19, ha detto, Colombia e Italia stanno rilanciando obiettivi e progetti strategici a breve e lungo termine per affrontare nel migliore dei modi questa crisi umanitaria, sociale ed economica. (segue) (Com)