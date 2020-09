Roma: i tentacoli della camorra nella Capitale, sequestrati beni e contanti per 60 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma nell’ambito dell’operazione che ha portato ieri all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 13 persone – tra cui Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico - indagate a vario titolo per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. I militari, nelle abitazioni di Angelo Moccia e Francesco Varsi, hanno scoperto e sequestrato ulteriore denaro e beni di lusso, costituiti da circa 10.000 euro in contanti e 10 orologi di pregio, del valore complessivo di oltre 50.000 euro, ritenuti provento delle attività illecite dell’organizzazione, consistente nella gestione degli interessi economici del clan nella Capitale, in particolare, delle varie attività commerciali coinvolte nell’inchiesta, di un’estorsione con metodo mafioso ed il reimpiego di capitali illeciti in investimenti immobiliari ed in macchine di lusso, sempre attraverso fittizie intestazioni volte ad evitare che i beni in questione finissero sotto la scure delle misure di prevenzione disposte dopo le pesanti condanne inflitte ad alcuni degli indagati. I carabinieri avevano già dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, anche ai fini della confisca, di parte del patrimonio del clan, del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, ricostruito e individuato nel corso delle indagini. (Rer)