Lampedusa: Aimi (FI), grazie a Gdf, stessa fermezza va impiegata per respingere navi con clandestini

- "Un sentito ringraziamento ai militari della Guardia di Finanza che hanno bloccato un peschereccio tunisino che non si era fermato all’alt. Oggi è stata scritta una bella pagina per la difesa dei nostri confini". Lo dichiara il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Esteri. "La medesima fermezza deve essere impiegata anche nel contrasto all’immigrazione clandestina - aggiunge in una nota -. La Tunisia non è un Paese in guerra, ha siglato convenzioni internazionali, ha firmato accordi economici internazionali e di rimpatrio, cosa aspettiamo a far rispettare le nostre leggi? Le ragioni di fondo di questi scriteriati esodi non sono di ordine umanitario, occorre che ce lo diciamo chiaramente. L’Italia si presenta come terra “d’abbordaggio” economico: qui si giunge e si entra in un circuito da 'win for life'. Continuiamo a ripeterlo, la via è una sola, quella della fermezza e della serietà: respingimenti e rimpatri", conclude Aimi. (Com)