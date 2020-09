Speciale scuola: Latina, polizia di Stato presenta VII edizione di agenda scolastica "il mio diario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e con il sostegno del ministero dell'Economia e delle finanze, ha presentato la settima edizione dell'agenda scolastica "il mio diario". Il progetto, rivolto agli alunni delle classi IV della scuola primaria, rappresenta uno strumento per avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all'educazione al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori della nostra Costituzione, ma anche a proporre a insegnanti e genitori argomenti di riflessione per formare i cittadini di domani. Attraverso le avventure dei supereroi della legalità: un ragazzo "Vis" e una ragazza "Musa", accompagnati dal cane parlante "Lampo", vengono affrontati i temi della salute, dello sport, dell'ambiente, dell'integrazione sociale, dell'educazione stradale, dell'utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell'età, come il bullismo e il cyberbullismo. (Com)