Speciale scuola: a Milano dal 26/10 ripartono i giochi serali con piccoli gruppi e distanziamento

- Dal 26 ottobre a Milano saranno attivi i cosiddetti giochi serali, il servizio di post scuola nelle primarie milanesi, al fine di garantire che la ripresa delle attività didattiche sia accompagnata da servizi educativi integrativi che vadano incontro alle esigenze di conciliazione delle famiglie. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e per adeguarsi alle direttive del ministero dell'Istruzione, della Regione Lombardia e del comitato tecnico scientifico - spiega una nota di Palazzo Marino - è stato necessario procedere a una riprogettazione del servizio con modalità di iscrizione e fruizione diverse dagli anni precedenti. A questo scopo il Comune di Milano ha approvato con una delibera le linee di indirizzo per la ripartenza del post scuola nelle primarie, che l'anno scorso è stato richiesto da circa 5mila famiglie in 132 plessi scolastici. I giochi serali verranno quindi attivati per un'ora e mezza al termine dell'attività didattica. Le iscrizioni annuali verranno aperte dal 2 ottobre per le scuole che potranno mettere a disposizione degli spazi adeguati a rispettare il distanziamento sociale previsto dalle norme. Verranno creati dei gruppi con un minimo di dieci frequentanti e comunque di dimensioni contenute e adeguate agli spazi, stabili al loro interno e tracciabili attraverso una rilevazione delle presenze. Ogni gruppo avrà un educatore di riferimento che rimarrà lo stesso per l'intero anno scolastico. Gli spazi verranno accuratamente igienizzati prima e dopo il loro utilizzo. (com)