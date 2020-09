Speciale scuola: Consiglio regionale Sardegna, all'ordine del giorno anche riconoscimento Unesco, scuola e debiti fuori bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, ha integrato l'ordine del giorno delle due sedute di questa settimana. Nella riunione di domani, mercoledì 30 settembre, in particolare, l'Assemblea sarà impegnata nella discussione della mozione unitaria sul riconoscimento del paesaggio culturale della Sardegna nel patrimonio dell'Unesco e nell'esame di un provvedimento di proroga delle graduatorie, che ha ottenuto il consenso di tutti i capigruppo in base all'art.102 del regolamento. I lavori inizieranno alle 16. La giornata successiva di giovedì primo ottobre, a partire dalle 10.30, sarà dedicata alla seduta statutaria. In programma un dibattito sui problemi della scuola cui seguirà l'esame di un disegno di legge relativo alla disciplina dei debiti fuori bilancio. (Rsc)