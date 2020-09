Speciale scuola: assessore Ciampino, dal 5 ottobre al via servizio mensa con contenitori monouso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di refezione per le scuole di Ciampino "prenderà il via lunedì 5 ottobre come programmato nelle varie riunioni svolte con le dirigenze scolastiche, con i presidenti di circolo, con l'Asp e con la nutrizionista di riferimento". Così, in una nota, l'assessore alla Pubblica istruzione del comune di Ciampino, Anna Rita Contestabile. "Per quanto riguarda il I e il II circolo, essendo stati convertiti i refettori, per esigenze di distanziamento, in aule di alleggerimento - spiega - la modalità per il pranzo sarà quella dei lunch box. Solamente la scuola Biroli, che ha mantenuto la sala refettorio, continuerà con il servizio tradizionale. Con il lunch box verrà fornito un contenitore monouso a tutti gli studenti che potranno consumare il proprio pasto al loro posto, adempiendo così tutte le regole sul distanziamento. Ci sarà un'attenzione particolare alla pulizia e alla sanificazione prima e dopo i pasti a cura dell'azienda Asp. Stiamo lavorando attivamente fin dal mese di luglio per far ripartire i servizi di scuolabus e di pre e post scuola adeguandoli alle stringenti norme Covid, ma c'è bisogno di un ulteriore sforzo e di continuare il percorso di grande collaborazione, da tempo in atto, tra le istituzioni scolastiche, l'Amministrazione e l'affidatario del servizio per ottenere anche questo ennesimo risultato". (Com)