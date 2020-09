Speciale scuola: ministero, Italia sesta classificata a Olimpiadi internazionali matematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due medaglie d’oro, tre d’argento, una di bronzo. Questo il bilancio dell’Italia nella 61ma Olimpiade internazionale di matematica, che si è svolta il 21 e 22 settembre. Lo riferisce una nota del ministero dell'Istruzione. Originariamente programmata per lo scorso luglio in Russia, a San Pietroburgo, per via dell’emergenza sanitaria quest’anno la manifestazione è stata trasformata, adottando un formato inedito. E' diventata una gara in rete distribuita in tutto il mondo, per permettere la maggiore partecipazione possibile di studentesse e studenti. I ragazzi italiani hanno affrontato la competizione in remoto riuniti in un aula della Scuola Normale Superiore di Pisa. A parte la sede, la competizione ha mantenuto la sua struttura canonica: due giorni di gara, tre problemi al giorno, sette punti in palio per ciascuno dei sei esercizi, quarantadue punti per un punteggio pieno. (Com)