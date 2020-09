Omicidio Vannini: sindaco Cerveteri, giustizia è fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci presente in aula a Roma durante la lettura della sentenza sull'omicidio di Marco Vannini, in una nota dichiara: "Cinque anni di inferno per una mamma e un papà a cui è stato tolto un figlio. Cinque anni di dolore che la sentenza di oggi certo non rimargineranno". "Da sindaco posso però dire che le Istituzioni questa volta - aggiunge - hanno fatto giustizia anche se questo non restituirà Marco alla sua famiglia e ai suoi amici". (Com)