Mediterraneo orientale: Di Maio, nei prossimi giorni incontro a Roma con Cavusoglu

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, sarà a Roma nei prossimi giorni (venerdì, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”) per incontrare l’omologo Luigi Di Maio e discutere delle tensioni nel Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato il titolare della Farnesina nel corso dell’odierno punto stampa con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Di Maio ha ricordato la solidarietà dell’Italia con Grecia e Cipro, in linea con la posizione dell’Unione europea, ma ha anche invitato ad affrontare “le cause profonde” delle tensioni nel Mediterraneo orientale, “a partire dalla definizione delle zone di esclusività”, e ha ricordato che la Turchia è un attore “imprescindibile” nella regione. Secondo il capo della diplomazia italiana, l’influenza degli Stati Uniti è cruciale per incoraggiare Ankara “a dimostrare un approccio costruttivo anche nei confronti di Cipro e a trovare una soluzione condivisa”. Di Maio ha ricordato tuttavia anche l’attività italiana sul canale bilaterale con la Turchia, definito “costruttivo e franco”, nel quadro del quale s’inserisce l’incontro di questa settimana con Cavusoglu. (Gmr)