- “Ho fatto il test per il coronavirus tre giorni fa sul volo Linate-Roma, che prevedono test rapido in partenza. Sono risultato negativo e non ho avuto contatti con i due senatori positivi". Lo ha detto il capo politico del M5s Vito Crimi intervistato a Sky Tg24.(Rin)