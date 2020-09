Ue: Bernini (FI), governo non sprechi risorse e dia parte Mes ai comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non dreni risorse al Next Generation Eu, chieda i soldi del Mes per potenziare il sistema sanitario e destini una parte direttamente ai sindaci, che durante l'emergenza Covid-19 sono stati il primo presidio istituzionale cui si sono rivolti i cittadini. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, intervenendo al Festival delle città 2020. "In materia sanitaria siamo favorevoli a un decentramento mirato, che porti alla sburocratizzazione e alla semplificazione delle procedure per gestire i fondi a disposizione: altrimenti corriamo ancora una volta il rischio di avere una mole di denaro a disposizione e di sprecarlo, spendendolo male o in parte", ha detto, aggiungendo che "l'Italia è un paese inadempiente perché utilizza tra il 20 e il 30 per cento delle risorse europee, e sulla carta realizziamo soltanto il 70 per cento dei progetti, che poi non tutti andranno a buon fine". (Com)