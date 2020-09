Lavoro: D'Incà su Abramo Customer Care, massima disponibilità a tutelare personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro ha "ben presente la situazione relativa alla crisi aziendale" e "assicurerà la massima disponibilità per favorire il raggiungimento delle migliori soluzioni possibili a tutela dei lavoratori interessati". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, durante il question time alla Camera in risposta ad una interrogazione, rivolta al ministro del Lavoro, sulle iniziative a tutela dei lavoratori della Abramo Customer Care Spa, con particolare riguardo alla mancata applicazione della "clausola sociale" (Torromino-FI). D'Incà ha poi riferito delle risposte giunte dal comune di Roma. "Dal punto di vista delle risorse umane, l'Aggiudicatario ha garantito la propria disponibilità ad un pieno assorbimento degli operatori attuali, sia per la sede di Roma che per quella di Crotone, ma senza trovare un accordo di merito con le organizzazioni sindacali, in primis a causa del riferimento ad una contrattazione collettiva differente rispetto a quella del fornitore uscente (Cooperative Sociali, comunque inserita nell'Offerta Tecnica risultata vincente in sede di gara Consip, anziché Telecomunicazioni)". E ancora, "per queste ragioni, l'organico definitivo dell'Aggiudicatario vedrà confluire solo parzialmente le risorse in questione. Ad ogni modo, il dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità del comune di Roma è stato stabilmente impegnato in un'opera di mediazione, sempre nei limiti del proprio ruolo super partes”. (segue) (Rin)