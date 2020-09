Omicidio Vannini: mamma di Marco, era figlio di tutti, con condanna riconquistato rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Marco è il figlio di tutti, un ragazzo che oggi ha riconquistato rispetto perché gli era stato negato, anche quello: 5 anni non potevano bastare e non si può giustificare da parte di un ragazzo di 20 anni che aveva tanti sogni nel cassetto e una vita davanti". La ha detto Marina Conte, mamma di Marco Vannini, dopo la sentenza di condanna, da parte della Corte d'appello d'assise di Roma per omicidio volontario, a 14 anni nei confronti di Antonio Ciontoli e a 9 anni e 4 mesi per i familiari. "Quindi finalmente la giustizia ha fatto il suo percorso", ha aggiunto la mamma . (Rer)