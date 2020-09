Romania: Ue, impegno del governo su riforme allenta tensioni nel sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha continuato nel 2020 ad affermare il proprio impegno a ripristinare il ritmo della riforma della giustizia dopo le regressioni del 2017-2019: ciò ha determinato una significativa riduzione delle tensioni con la magistratura. E' quanto si legge nel primo rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto presentato a Bruxelles. Il documento ricorda che, dall'adesione della Romania all'UE nel 2007, le riforme nel campo della giustizia e della lotta alla corruzione sono state perseguite dalla Commissione attraverso il meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). ''Le recenti nomine alle nuove direzioni delle principali procure potrebbero aprire la strada all'effettivo proseguimento dell'attività di rinvio a giudizio. Tuttavia, i progressi nella modifica di tale legislazione sono stati ritardati a causa della pandemia Covid-19 combinata con le imminenti elezioni nazionali. Continuano ad essere attuate misure controverse aventi un impatto sull'indipendenza della magistratura, come la Sezione per le indagini sui crimini in giustizia, il cui compito esclusivo è quello di perseguire i crimini commessi da giudici e pubblici ministeri. La continua attuazione di queste misure aumenta l'incertezza per il funzionamento del sistema giudiziario, soprattutto grazie al loro effetto combinato. Inoltre, alcune di queste misure possono anche influire negativamente sulle risorse umane all'interno del sistema giudiziario, con implicazioni per la sua efficacia", afferma il rapporto. (segue) (Rob)