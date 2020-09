Romania: Ue, impegno del governo su riforme allenta tensioni nel sistema giudiziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto diffuso dalla Commissione Ue rileva che la Romania dispone di un quadro nazionale anti-corruzione strategico globale, basato sull'ampia partecipazione di attori istituzionali a livello locale e nazionale. Nonostante i progressi della Romania nella lotta alla corruzione nell'ultimo decennio, le sfide affrontate dalla magistratura nel 2017-2019 hanno sollevato interrogativi sulla sostenibilità delle riforme anticorruzione. "Anche se l'attuale contesto politico significa meno confronto, le istituzioni chiave devono affrontare un ambiente difficile, con conseguenze per l'attuazione del quadro giuridico e per la capacità istituzionale", avverte il rapporto dell'esecutivo dell'Ue. Secondo il documento, le modifiche in corso al codice penale e al codice di procedura penale della Romania aumentano l'incertezza relativa all'efficienza del quadro giuridico anti-corruzione, e quindi è importante trovare soluzioni politiche e legali per rispondere alle decisioni chiave della Corte costituzionale. "L'attuale governo ha mostrato un rinnovato impegno a compiere progressi sulla prevenzione attraverso la strategia nazionale anticorruzione globale", afferma il rapporto. (Rob)