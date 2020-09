Omicidio Vannini: riconosciuta volontarietà alla famiglia Ciontoli per la morte di Marco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d'assise d'appello di Roma ha riconosciuto l'omicidio volontario per tutti gli appartenenti alla famiglia Ciontoli sotto processo per la morte di Marco Vannini. Antonio è stato condannato a 14 anni di carcere mentre ai figli Federico e Martina e alla moglie Maria Pezzillo sono stati riconosciuti colpevoli di concorso anomalo in omicidio volontario condannandoli a 9 anni e 4 mesi di carcere ciascuno. Sostanzialmente la Corte ha accolto la richiesta fatta in subordine ai 14 anni avanzata nella requisitoria dalla procura generale. (Rer)