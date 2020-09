Slovenia: coronavirus, record di contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da ieri i cittadini montenegrini possono entrare in Slovenia se in possesso di un test negativo al coronavirus. Secondo quanto riferiva la stampa di Podgorica, il test non deve avere più di 48 ore. Nella giornata del 28 settembre il ministro dell'Interno della Slovenia, Ales Hojs, non ha escluso la possibilità di proclamare nuovamente nel prossimo periodo l'epidemia nel paese se dovesse verificarsi un peggioramento della diffusione del coronavirus. Il ministro ha confermato che una delle possibilità riguarda delle nuove limitazioni degli assembramenti e degli orari di apertura dei bar e locali in vista della stagione invernale. A partire da lunedì 28 settembre sono state introdotte altre novità riguardo alla possibilità di ingresso da altri paesi. La Serbia è stata inserita nella "lista verde" insieme a Cipro, Finlandia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Australia, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Uruguay. L'Italia è stata inserita nella "lista arancione" dei paesi a cui prestare attenzione. Non è comunque previsto nessun obbligo di quarantena o tampone per chi proviene dall'Italia o per le aree inserite in "zona arancione". (Lus)