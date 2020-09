Ungheria: Jourova, non ho commenti su lettera Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, non ha "alcun commento" da fare in merito alla lettera inviata dal premier ungherese, Viktor Orban, alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere le dimissioni della commissaria ceca. "Penso che verrà data una risposta" alla lettera "nei tempi dovuti". Lo ha detto Jourova rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione della relazione sullo stato di diritto nell'Ue. (Beb)