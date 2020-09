Omicidio Vannini: Ciontoli in udienza, per me tempo è rimasto fermo a quel maledetto giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha chiesto scusa alla famiglia Vannini e a tutti i cari di Marco. In circa 5 minuti di parole interrotte da momenti di commozione, Antonio Ciontoli, che rischia una condanna a 14 anni così come chiesto dalla procura generale, ha parlato prima che la giuria si ritirasse in camera di consiglio. "Per me il tempo si è fermato alle 23.30 di quel maledetto giorno - ha detti riferendosi al 15 maggio 2015 - da allora vivo nella prigione del mio corpo nella speranza che un giorno Marina e Valerio mi permettano di condividere il loro dolore". Ciontoli ha parlato delle minacce subite insieme alla sua famiglia da giornalisti e gente comune. "A tutti - ha detto - chiedo il beneficio del dubbio e chiedo perdono per ciò che ho commesso ed anche per ciò che non ho commesso. Nessuno, però, ministro o giornalista o persona comune dovrebbe abbandonare l'obiettività e, per un senso di vendetta, sostituirsi ai giudici". (Rer)