Americhe: due anni di debito, Organizzazione panamericana salute sospende diritto di voto a Venezuela

- L'Organizzazione panamericana della Salute (Ops), agenzia regionale dell'Organizzazione mondiale della Salute (Oms), ha sospeso al Venezuela il diritto di voto, segnalando che Caracas non versa le quote dal 2017 accumulando un debito pari a oltre 7,8 milioni di dollari. Lo statuto dell'Ops, riassumono i media locali, stabilisce che il diritto di voto viene sospeso nel caso in cui il ritardo nei pagamenti eccede il totale di quanto dovuto in due anni completi, misura che può essere condonata se lo stato membro dimostra che il mancato versamento delle quote dipende da "condizioni estranee al controllo del governo". la decisione presa dal 58esimo Consiglio direttivo dell'Ops toglierà al Venezuela la possibilità di esprimersi sull'elezione del futuro direttore generale, ma anche sull'indirizzo da dare ad alcuni progetti e sul finanziamento dell'organismo. (segue) (Nys)