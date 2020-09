Americhe: due anni di debito, Organizzazione panamericana salute sospende diritto di voto a Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione, approvata senza obiezioni, è stata presentata dal gruppo di paesi composto da Aruba, Trinidad e Tobago ed El Salvador. La delegazione ha ricordato che il Venezuela aveva riconosciuto il debito e si era impegnato al versamento di 392.560 dollari denunciando però l'impossibilità a pagare per "i significativi" importi di denaro congelati all'estero per le sanzioni Usa. La stessa delegazione venezuelana ha nel corso dei lavori deunciato le misure "coercitive e illegali imposte" dagli Stati Uniti e le ricadute "sull'accesso alla salute e all'alimentazione". "Hanno sequestrato oltre 30 miliardi di dollari appartenenti al nostro popolo. Non possiamo usare le nostre risorse neanche per onorare gli impegni con il Fondo strategico dell'Ops", ah detto il ministro della Salute, Carlos Humberto Alvarado. Il gruppo ha però ritenuto "non conveniente creare eccezioni che possano essere usate da altri stati membri nel caso in cui non dovessero rispettare i loro oneri finanziari". (segue) (Nys)