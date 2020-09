Americhe: due anni di debito, Organizzazione panamericana salute sospende diritto di voto a Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi paesi - Stati Uniti, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Perù e Paraguay - hanno contestato la presenza stessa di esponenti del governo di Nicolas Maduro ai rivendicando per l'oppositore Juan Guaidò il ruolo di rappresentante del governo "legittimo" venezuelano, scelta adottata anche dall'Organizzazione degli stati americani (Osa). La commissione per le credenziali, composta da Antigua e barbuda, Costa Rica e Paraguay, ha però ritenuto valida la delegazione. Il delegato di Cuba, in difesa di Caracas, ha da parte sua ricordato che l'Ops è "parte del sistema delle Nazioni Unite e che l'Assemblea generale dell'Onu riconosce i rappresentanti del governo del presidente Nicolas maduro come rappresentanti legittimi del governo venezuelano". (segue) (Nys)