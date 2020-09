Americhe: due anni di debito, Organizzazione panamericana salute sospende diritto di voto a Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ops ha più in generale denunciato che a tutto il 31 luglio del 2020 è stato riscosso solo il 32 per cento del totale dei contributi promessi per fine anno. Il debito complessivo ammonta a circa 94,2 milioni di dollari, di cui 22,6 milioni risalgono ad esercizi precedenti. Gli Stati Uniti, principale contribuente e debitore con il 60 per cento dei finanziamenti e 44,2 milioni di dollari in sospeso, hanno ripreso i versamenti staccando quest'anno un assegno da 82,2 milioni di dollari. Una mossa con la quale la Casa Bianca ha salutato la decisione dell'Ops di avviare una revisione indipendente di "Mais medicos", il programma che garantiva l'invio di medici cubani in Brasile ma che secondo Washington consentiva all'Avana di sottopagare il personale - con estremi da "lavoro servile" - portando importanti finanziamenti nelle proprie casse. Inevasa, nel 2020, anche la quota del Brasile che arriva oggi a un debito pari a 24 milioni di dollari. (Nys)