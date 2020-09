Pompeo: "Il Vaticano si unisca alla condanna delle violazioni della libertà religiosa in Cina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha esortato il Vaticano a unirsi agli Stati Uniti nel denunciare le violazioni della libertà religiosa in Cina, nella convinzione che la Chiesa cattolica debba essere in prima linea nella lotta per la tutela dei diritti umani. Intervenendo questa mattina a un convegno sulla libertà religiosa organizzato dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede, Pompeo ha affermato che non esiste nessun posto al mondo in cui la libertà religiosa sia sotto attacco più che in Cina. “Dobbiamo sostenere coloro che chiedono la libertà nel nostro tempo”, ha detto Pompeo, sollecitando un maggiore impegno da parte dei leader della fede a difendere tutti i credenti religiosi.“Essere una chiesa 'permanentemente in stato di missione' ha molti significati”, ha detto Pompeo citando le parole di papa Francesco. “Sicuramente uno di questi è essere una chiesa permanentemente in difesa dei diritti umani fondamentali”, ha aggiunto. All’evento era presente anche l'arcivescovo Paul Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, il quale non ha menzionato la Cina nelle sue osservazioni ma si è limitato a denunciare l'imposizione della “ideologia di genere” (teoria del gender) in Occidente come una violazione della libertà religiosa. Gallagher ha quindi difeso indirettamente l'accordo con la Cina, fonte di tensioni con Washington, sostenendo che si tratti di una questione “puramente ecclesiale riguardante le nomine dei vescovi” e non di un accordo politico o diplomatico. Il segretario vaticano ha quindi ribadito che la Santa Sede, in tutti i suoi rapporti diplomatici, “sottolinea l'importanza del dialogo e del rispetto reciproco”. A una domanda sulla possibilità che l'organizzazione unilaterale del simposio sia interpretabile come un tentativo di strumentalizzazione del Papa mentre il presidente Donald Trump è alle battute finali della campagna elettorale, Gallagher ha risposto che “questa è proprio una delle ragioni per cui il Papa non incontrerà Pompeo”.Pompeo è arrivato a Roma questa mattina. Dopo l'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono in programma nella giornata di oggi incontri con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e con il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani, invece, il segretario di Stato farà visita alla Comunità di Sant’Egidio. Tanti i dossier sul tavolo: dalla lotta alla pandemia di coronavirus alla Libia, ma in primissimo piano c'è la partita del 5G che tanto sta a cuore all'amministrazione Usa. Sullo sfondo, le tensioni con la Santa Sede accese di recente da Washington in merito al rinnovo dell'accordo tra Cina e Vaticano a proposito delle modalità di nomina dei vescovi cattolici cinesi.“Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese nella speranza di aiutare i cattolici in Cina”, ma nel frattempo “gli abusi sui fedeli sono solo peggiorati”, scriveva la scorsa settimana il capo della diplomazia di Washington sulla rivista neo-con “First Things”, aggiungendo che, se rinnovasse l’intesa, “il Vaticano metterebbe in pericolo la sua autorità morale”. È da tempo che la “nuova Guerra fredda” tra Stati Uniti e Cina fa sentire i propri riverberi nei palazzi del Vaticano. La Casa Bianca si è opposta duramente, fin dall’inizio, all’apertura della Santa Sede verso la Repubblica popolare e negli ultimi mesi ha continuato a premere perché la Chiesa cattolica cestini l’accordo del 2018. La precedente visita di Pompeo a Roma, nell’ottobre del 2019, era stata preceduta di ventiquattr’ore da una perquisizione della gendarmeria pontificia negli uffici della segreteria di Stato vaticana proprio nel quadro dell’inchiesta riguardante gli investimenti della Santa Sede a Londra. Negli stessi giorni era stato a Roma anche il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr. Successivamente, nel gennaio del 2020, sarebbe stato ricevuto in Vaticano anche il vicepresidente Mike Pence. (Res)