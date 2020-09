India: demolizione moschea di Babri, assolti tutti i 32 imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale speciale del Central Bureau of Investigation (Cbi), l’agenzia investigativa centrale dell’India, ha assolto oggi tutti i 32 imputati per la demolizione della moschea di Babri, ad Ayodhya, il 6 dicembre del 1992. Tra le persone accusate c’erano diversi esponenti di spicco del Partito del popolo indiano (Bjp), tra i quali gli ex ministri Lal Krishna Advani, 92 anni, e Murli Manohar Joshi, 86. Il giudice Surendra Kumar Yadav si è pronunciato per l’assoluzione, oggi a Lucknow, nello Stato dell’Uttar Pradesh, sostenendo che mancano le prove e che non è stata dimostrata l’autenticità delle testimonianze audio e video; inoltre, per il giudice non è stata ravvisata la premeditazione e gli accusati tentarono di bloccare gli “elementi antisociali” che distrussero l’edificio. Tra gli altri politici alla sbarra c’erano anche Sadhvi Rithambhara, Lallu Singh, Pawan Pandey, Vinay Katiyar e Champat Rai, che si sono presentati, e Uma Bhart e Kalyan Singh, assenti perché positivi al coronavirus. Il Cbi si è occupata del caso dall’inizio, ma in un primo tempo furono avviati due processi simultanei, uno a Lucknow e l’altro a Rae Bareli. Nel 2017 la Corte Suprema ha trasferito tutto a Lucknow e nel luglio dell’anno scorso ha imposto una scadenza di sei mesi per il completamento del processo e di nove mesi per la sentenza. Il termine, scaduto il 19 aprile, è stato prorogato fino al 31 agosto e poi fino al 30 settembre. Il Cbi ha formulato accuse contro 49 imputati, 17 dei quali nel frattempo sono morti. Tra i capi di imputazione associazione a delinquere, rivolta, incitamento all’odio e assemblea illegale. Sono stati esaminati 600 documenti e ascoltati 351 testimoni. (segue) (Inn)