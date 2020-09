India: demolizione moschea di Babri, assolti tutti i 32 imputati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moschea di Babri, fatta costruire nel XVI secolo sotto l’impero Moghul di Babur dal comandante Baqi Tashqandi, fu demolita da una folla di attivisti hindu in seguito alla degenerazione violenta di una manifestazione politica convocata dal Partito del popolo indiano e dall’organizzazione nazionalista induista di destra Vishva Hindu Parishad (Vhp). Seguirono mesi di scontri tra le comunità induista e islamica, nei quali morirono almeno duemila persone. La moschea sorgeva su un sito conteso tra i musulmani, per la lunga tradizione di culto, e gli induisti, che lo considerano il luogo di nascita della divinità Rama. Il terreno su cui era costruita venne acquisito dopo la demolizione dallo Stato dell’Uttar Pradesh, acquisizione che diede inizio alla lunga e complessa controversia nota come disputa di Ayodhya, alla quale è collegata anche una sentenza della Corte suprema sul ruolo della moschea nella pratica dell’Islam. La questione dell’acquisizione da parte dello Stato di un terreno legato a pratiche religiose, infatti, giunse nel 1994 alla Corte suprema, che giudicò costituzionalmente legittima la legge che consentiva l’acquisto e argomentò che la preghiera può svolgersi in qualsiasi luogo e che non è indispensabile una moschea. Inoltre, i supremi giudici osservarono che il luogo di nascita di Rama non poteva essere spostato da un’altra parte mentre una moschea senza un particolare significato per l’Islam poteva essere trasferita altrove. (segue) (Inn)