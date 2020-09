India: demolizione moschea di Babri, assolti tutti i 32 imputati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2010 l’Alta corte di Allahabad giudicò la causa civile stabilendo che il terreno, una superficie di 2,77 acri, fosse diviso in tre parti uguali tra il Central Wakf Council, l’organo di consulenza competente in materia di fondazioni benefiche musulmane; il gruppo religioso induista Nirmohi Akhara e il tempio di Ram Lalla. Secondo alcune delle parti musulmane coinvolte, l’argomentazione della massima autorità giudiziaria del 1994 pesò in modo determinante sul verdetto civile del 2010. Contro il giudizio dell’Alta corte di Allahabad furono presentati 14 ricorsi alla Corte suprema. Quest’ultima nel 2018 respinse l’istanza di assegnare a un collegio allargato la revisione della sua precedente sentenza secondo la quale “la moschea non è essenziale per la pratica dell’Islam”, spiegando che andava riportata a quel contesto e che non era rilevante per la causa civile. (segue) (Inn)