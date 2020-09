Albania: presidente Meta, clima pre-elettorale negativo per le condizioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La febbre elettorale e la smania di ottenere voti sta deteriorando le condizioni economiche dell'Albania. Lo ha detto oggi il presidente albanese, Ilir Meta, come riportato dal quotidiano "Albanian Daily news". "La febbre delle elezioni e i piani folli per catturare voti, esercitando le pressioni più torbide, sono iniziati prematuramente: la situazione economica nel paese va verso una regressione inarrestabile", ha detto Meta, sottolineando come la crisi politica del paese stia aumentando le insicurezze dei cittadini, delle imprese e degli investitori. "Gli investitori privati albanesi e stranieri potrebbero attendere le elezioni parlamentari del 2021 per decidere se aumentare i loro investimenti. Migliorare la ripresa della nostra economia per il prossimo anno richiede una serie di riforme strutturali e un modello di crescita economica sano, che comporti un aumento del peso dell'economia verde e del bagaglio di conoscenze tecnologiche, e una migliore ripartizione dei benefici della crescita economica", ha concluso Meta. (segue) (Alt)