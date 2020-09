Albania: presidente Meta, clima pre-elettorale negativo per le condizioni economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente dell’Albania Meta ha accolto con favore la proposta presentata dall’opposizione al Consiglio politico riguardo la nuova legge elettorale. "Il piano presentato dall'opposizione realizza l'apertura del 100 per cento delle liste elettorali e il pieno rispetto della parità di genere, nonostante l'inganno e la chiusura del 100 per cento delle liste da parte di Rilindja", ha detto Meta. "Il piano dell’opposizione rispetta il consenso raggiunto durante l'accordo del 5 giugno", ha aggiunto. "Il piano dell'opposizione richiede l'opinione dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) su questioni su cui non è d'accordo, come partito imparziale e come osservatore ufficiale delle elezioni", ha affermato il capo dello Stato albanese. "L'opposizione ha compiuto ogni passo che porta al processo di integrazione europea dell'Albania, dove la riforma elettorale, la sua attuazione e l'indagine sui crimini elettorali sono le condizioni di base che determinano l'avvio dei negoziati di adesione", ha sottolineato Meta. “Qualsiasi atto unilaterale che capovolga l'accordo del 5 giugno sarebbe un assassinio e una provocazione inaccettabili contro l'ordine costituzionale e democratico e il futuro europeo del Paese. È tempo di riflettere”, ha concluso il capo di Stato albanese. (segue) (Alt)