Albania: presidente Meta, clima pre-elettorale negativo per le condizioni economiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti costituzionali al codice elettorale dell'Albania dovrebbero discussi in parlamento a Tirana la prossima settimana. Il voto, secondo quanto stabilito, dovrebbe tenersi giovedì primo ottobre. La scadenza prevista per l'approvazione di questi emendamenti nella commissione parlamentare speciale è il 30 settembre, mentre ancora non vi è consenso tra maggioranza e opposizione nel Consiglio politico. La maggioranza e l'opposizione parlamentare hanno presentato una bozza e il deputato del Partito socialista al governo, Damian Gjiknuri, ha avvisato che "con o senza" il sostegno dell'opposizione extra-parlamentare gli emendamenti al codice elettorale saranno approvati "nel rispetto dei tempi e non ci sarà alcun vuoto". La maggioranza punta all'introduzione di un sistema elettorale a liste aperte, con alcune condizioni come la soglia del 3 per cento e la possibilità di formare coalizioni pre-elettorali solo con una lista comune con diversi candidati. (segue) (Alt)