Speciale difesa: Azerbaigian, notizie su abbattimento Su-25 armeno sono "totalmente false"

- Completamente falsa: così il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev, ha definito le notizie giunte da Erevan in merito al presunto abbattimento di un aereo militare Su-25 armeno da parte di un F-16 dell’aeronautica turca. “Ancora un altro pezzo di propaganda a buon mercato dell'Armenia. Consiglio loro vivamente di controllare i loro radar se ne hanno. Nessun Su-25 è decollato dal territorio dell'Armenia”, a scritto Hajiyev sul suo profilo Twitter. Dello stesso tenore le dichiarazioni riportate in un post su Facebook del ministero della Difesa di Baku su Facebook. “Le informazioni riportate dai media armeni in merito all’abbattimento di un Su-25 appartenente alle forze aeree armene da parte di un F-16 è falsa e rappresenta un’altra fantasia della macchina di propaganda di Erevan. Queste informazioni sono provocatorie e volte ad attrarre l’attenzione della comunità internazionale”, si legge nel post. (Rum)