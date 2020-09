Speciale difesa: ambasciatore Armenia in Russia, riunione commissione intergovernativa rinviata per motivi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione della commissione intergovernativa Armenia-Russia sull'industria della difesa non è stata cancellata, ma rinviata per motivi tecnici. Tale decisione non ha nulla a che fare con la situazione nel Nagorno-Karabakh, come ha spiegato all'agenzia "Sputnik" l'ambasciatore armeno in Russia, Vardan Toghanyan. "L'incontro avrebbe dovuto svolgersi il 14-18 settembre, ma a causa della mancanza di comunicazioni aeree è stato rinviato a nuove date, e ora è stato anche rinviato, poiché, in primo luogo, è necessario restare in Armenia, e in secondo luogo, non ci sono comunicazioni aeree regolari con la Russia. Abbiamo posticipato il viaggio d'affari esclusivamente per questi motivi", ha spiegato Toghanyan. (Rum)