Speciale difesa: Georgia vieta transito di armamenti sul territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia ha introdotto una misura che vieta il transito di armamenti attraverso il suo territorio. Lo ha dichiarato alla stampa di Tbilisi il presidente della commissione per la difesa e la sicurezza del parlamento georgiano, Irakli Sesiashvili, secondo cui con questa decisione il paese caucasico mostra di assumere una posizione neutrale in merito all’ultima escalation della tensione nel conflitto del Nagorno-Karabakh. "Abbiamo rapporti di buon vicinato sia con l'Azerbaigian che con l'Armenia", ha detto Sesiashvili, commentando la misura. La decisione, tuttavia, potrebbe risultare più “dannosa” per Erevan: la Georgia, nonostante i suoi pessimi rapporti con Mosca, è il “passaggio naturale” per il trasporto di merci e armamenti provenienti dalla Russia. In diverse occasioni, negli ultimi mesi da quando sono riprese le recrudescenze fra Armenia e Azerbaigian, la Georgia si è trovata ad affrontare varie accuse per aver concesso o meno il transito di armamenti attraverso il suo territorio. (Rum)