Speciale difesa: Libia, il ministero della Difesa del Gna avvia una nuova campagna di reclutamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato, martedì sera, una nuova campagna di formazione e addestramento per coloro che intendono intraprendere la carriera militare. Il ministero ha affermato che il corso si svolgerà in uno dei “paesi amici”, per un periodo non inferiore a 3 anni, dopodiché i cadetti otterranno un diploma di specializzazione e riceveranno il grado di sergente capo dell'Esercito libico. Ai cadetti verrà corrisposta una borsa di studio mensile durante il periodo di studio. Il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni: deve essere libico, deve aver conseguito un diploma di scuola media superiore o equivalente, deve avere non meno di 18 anni e non più di 23 anni, non deve essere sposato, si impegna a non sposarsi durante il periodo del corso e deve avere una buona condotta. (Lit)