- Lo Stato islamico (Is) in Siria "ha cessato di esistere grazie all'intervento militare della Russia". Lo ha affermato il ministro della Difesa Sergej Shojgu, in un articolo pubblicato sull'organo di stampa del ministero "Krasnaja Zvezda", dedicato al quinto anniversario dell'intervento russo nel paese arabo. Il ministro ha sottolineato che nessun terrorista è riuscito a penetrare dalla Siria nella Federazione russa. Allo stesso tempo, secondo Shojgu, è stata l'operazione russa a creare un'argine affidabile all'espansione delle attività terroristiche. Grazie al lavoro del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto, i leader di 234 formazioni armate hanno intrapreso la strada della riconciliazione in Siria. Il ministro ha aggiunto che il compito fissato dal presidente russo Vladimir Putin è stato completamente portato a termine, in quanto l'organizzazione dell'Is in Siria è stata distrutta. L'operazione avviata nel 2015, su richiesta di Damasco, si è conclusa nella sua fase attiva nel 2017. Al momento, la polizia militare della Federazione Russa continua a fornire assistenza alle forze governative in Siria. Nel corso delle azioni congiunte delle forze armate russe e dell'esercito di Damasco, 1.024 insediamenti sono stati liberati dai terroristi. Le truppe governative hanno preso il controllo dell'88 per cento del territorio del paese. (Rum)