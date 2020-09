Speciale difesa: capo del Pentagono in tour in Tunisia, Algeria e Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, è in Tunisia per il primo giorno di un tour del Maghreb che includerà anche Algeria e Marocco. È la prima volta in 15 anni che un segretario alla Difesa Usa visiterà l'Algeria. Esper discuterà con i partner del Maghreb i modi per rafforzare la cooperazione nella lotta ai movimenti terroristici. Esper affermerà l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza della regione e discuterà i modi per rafforzare la cooperazione contro le organizzazioni jihadiste, in particolare con l'Algeria. (Tut)