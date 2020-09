Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, armeni residenti in Georgia bloccano traffico in entrata dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse centinaia di armeni della regione di georgiana di Samtskhe-Javakheti hanno bloccato per un paio d'ore il confine con la Turchia per protesta. Lo ha riferito il rappresentante della municipalità di Akhalkalaki, l'ex deputato del parlamento georgiano Samvel Petrosyan in un'intervista a "Sputnik Armenia". I manifestanti avevano diverse richieste, tra le quali far sì che le autorità aprissero il confine armeno-georgiano per inviare aiuti umanitari nel Nagorno-Karabakh. I manifestanti hanno inoltre chiesto di consentire ai volontari di lasciare la regione. Infine è stata sollevata la questione della possibile fornitura di carichi militari in Azerbaigian lungo questa direttrice da parte della Turchia. Dallo scoppio della pandemia il confine tra i due paesi è stato chiuso ad eccezione del trasporto merci. In precedenza, il presidente della commissione parlamentare per la difesa e la sicurezza nazionale della Georgia, Irakli Sesiashvili, aveva annunciato che il territorio della Georgia non sarebbe stato utilizzato da nessun paese in conflitto per il trasporto di carichi militari. (Rum)