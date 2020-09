Lombardia: in poco più di 18 mesi 1500 richieste di sostegno da genitori separati o divorziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 1500 le richieste di sostegno avanzate da genitori separati o divorziati a Regione Lombardia da giugno 2018 a febbraio 2020. Lo comunica in una nota il Consiglio regionale della Lombardia spiegando che Le misure finanziate hanno riguardato il sostegno al disagio e all'emergenza abitativa e interventi di mediazione familiare, come previsto dalla legge regionale 18/2014 “Norme a tutela dei genitori separati o divorziati, in condizione di disagio” e successive delibere. Questo il quadro contenuto nella Relazione informativa sugli effetti della legge regionale, illustrata oggi da Franco Lucente (Fd'I) durante la seduta della Commissione consiliare Sanità, presieduta da Emanuele Monti (Lega). La Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole alla relazione (a favore Lega, FI, Fd'I e PD; astenuti i consiglieri Michele Usuelli – +Europa Radicali, Elisabetta Strada – Civici, Lombardi Europeisti e la consigliera del Gruppo misto Patrizia Baffi – Iv). In precedenza, la clausola valutativa sulla legge era stata esaminata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione, presieduto da Barbara Mazzali (Fd'I) e da Marco a Degli Angeli (M5S), Vice Presidente. (segue) (Com)