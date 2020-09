Lombardia: in poco più di 18 mesi 1500 richieste di sostegno da genitori separati o divorziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il documento esaminato oggi fotografa in maniera nitida la situazione di tante famiglie che stanno ridefinendo il proprio ruolo genitoriale – ha sottolineato il Presidente Emanuele Monti (Lega)-. Tra gli spunti maggiormente apprezzabili delle iniziative messe in atto da Regione Lombardia, sulla scorta di quanto previsto dalla legge, vi è sicuramente l’erogazione di contributi finalizzati ad affrontare un bisogno specifico quale il sostegno di tipo abitativo, il disagio economico o quello lavorativo. In questa prima fase, le risorse erogate si sono dimostrate indubbiamente fondamentali per sostenere madri, padri e minori durante un periodo di estrema fragilità. L’obiettivo che ci poniamo e su cui stiamo già lavorando assiduamente è quello di implementare le misure finalizzate al reperimento di alloggi di prossimità rispetto alla dimora dei figli da parte del genitore che non fruisce più della dimora coniugale”. L’identikit delle persone che hanno fatto richiesta di sostegno, rivela che si tratta in stragrande maggioranza di donne (72 per cento), per lo più di età compresa tra i 36 e i 50 anni, con uno o due figli minori, anche adottivi. (segue) (Com)