Lombardia: in poco più di 18 mesi 1500 richieste di sostegno da genitori separati o divorziati (3)

- “Spiace constatare che ci sia un notevole avanzo di risorse – ha rimarcato il Vice Presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti (PD) che è anche componente del Comitato paritetico di controllo e valutazione -. Un dato preoccupante perché dimostra che molte persone in stato di bisogno non sono state raggiunte. Auspichiamo dunque che la Giunta svolga un attento monitoraggio della situazione attuale dei bisogni e aggiorni le misure per estendere a tutti i possibili destinatari le forme di sostegno, compresi i genitori single”. Per quanto riguarda, invece, i bisogni intercettati da sottolineare che il sostegno regionale è passato dal riconoscimento di contributi una tantum generalizzati, come ad esempio contributi per il pagamento di bollette, spese condominiali, affitto o rata mutuo, estinzione di morosità, a contributi finalizzati ad affrontare un bisogno specifico quale il sostegno di tipo abitativo. In particolare, si è cercato di favorire misure per la prossimità dei genitori alla dimora dei figli. “È importante segnalare che il numero di padri separati che hanno richiesto le agevolazioni regionali sia aumentato – ha dichiarato il relatore Franco Lucente (Fd'I) – segno che le misure come queste, oggetto della presente relazione, sono sicuramente significative e facilmente adattabili a situazioni complesse che si potrebbero determinare anche a seguito dell’emergenza determinata dalla presenza del Covid -19 nei territori lombardi”. (Com)