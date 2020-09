Mobilità: Boccalini (Taxiblu), a Milano corse ancora al - 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "In questo mese di Settembre che va a concludersi siamo arrivati ad una quota del 50% delle corse. Ovvero si fanno la metà delle corse che si facevano esattamente un anno fa. Numeri che non ci fanno certo star tranquilli anche perché sotto queste percentuali lavoriamo praticamente in perdita. Nell’ultima settimana con gli eventi legati alla moda milanese e qualche fiera si è lavorato ma non come nel recente passato. I voucher Taxi vengono utilizzati, ma non possono certo sopperire appieno alla mancanza di tutto un tipo di clientela. Mi riferisco ovviamente ai turisti e alla clientela business, soprattutto estera, che in questo difficile momento ovviamente manca o è in numero molto ridotto. Si lavora comunque con i “milanesi”, che spesso ci scelgono invece dei mezzi pubblici di linea anche se ovviamente non possiamo sostituirci ad essi per numero di viaggiatori. Serve che la città recuperi la sua “anima” commerciale e business con il ritorno anche dei lavoratori degli uffici, molti ancora a casa o in smart working. Sappiamo che non è facile, anche perché in tal senso le scelte a tutela della salute vengono prima di tutto. Ma gradualmente si dovrà trovare un equilibrio tra questa nuova realtà e il lavoro “in presenza”. Altrimenti non solo noi ma tante attività di Milano avranno molta difficoltà a rimanere aperte con questi volumi di clientela". (Com)