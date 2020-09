Ue: Consiglio approva posizione su condizionalità stato diritto in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori presso l'Unione europea degli Stati membri hanno approvato oggi la posizione del Consiglio sul regolamento su un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Lo ha annunciato il Consiglio dell'Ue con una nota appena diramata. Il Consiglio ha ricordato che, il 2 maggio 2018, è stata presentata dalla Commissione europea, come parte di un pacchetto di proposte sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, una proposta di regolamento sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate nel settore dello stato di diritto negli Stati membri. Oggi, la posizione del Consiglio ha ottenuto il sostegno di una maggioranza qualificata degli Stati membri. L'accordo trovato apre la strada all'apertura dei negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta. (Beb)