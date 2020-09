Usa: domani all'Università di Pavia dibattito con direttore Tg2 Sangiuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti politici globali, a 5 settimane esatte dalle elezioni presidenziali Usa e a poche ore di distanza dal primo confronto pubblico Trump-Biden e dalla venuta in Italia del segretario di Stato Mike Pompeo, sono al centro dell’incontro-dibattito dal titolo “Elezioni americane, una sfida da conoscere”, promosso dall’associazione culturale “Nova Ticinum”, che si terrà domani, giovedì 1 ottobre 2020 (ore 18), a Pavia, nell’Aula magna dell’università (piazza Leonardo da Vinci, 6). Dopo i saluti di Hellas Cena, delegata del rettore, interverranno Andrea Zatti, università di Pavia; Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 Rai, nonché autore di numerosi best sellers di politica internazionale, tra cui le biografie di Trump, Hillary e Xi Jinping per Mondadori. Introduce i lavori: Mario Viganò, presidente “Nova Ticinum”.(Ren)