Cultura: Conte su “Civiltà delle macchine”, pandemia ci ha reso più sensibili a rapporto scienza-società

- La pandemia ha imposto nuove priorità e ha ingenerato un repentino mutamento delle coordinate concettuali con cui interpretiamo il mondo e le diverse dimensioni dell’esistenza. D’altro canto, questa emergenza ha inevitabilmente reso l’opinione pubblica più attenta e sensibile alla complessità dei rapporti tra scienza e società, tra scienza e saperi tecnicamente non scientifici. È quanto si legge in un editoriale del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla rivista “Civiltà delle macchine” della Fondazione Leonardo. “Vorrei a questo proposito toccare due punti che mi paiono cruciali: da un lato, la benefica, salvifica direi, presenza di controversie entro i perimetro della scienza stessa; dall’altra, la ricchezza imperdibile e irrinunciabile che la cultura umanistica può e deve continuare a rappresentare per la civiltà occidentale, in un’epoca in cui i modelli culturali imperanti mostrano un sempre più declinante interesse per la tradizione classica e per le discipline che la eleggono a proprio oggetto di studio. Sono questioni che mostrano manifeste zone di convergenza e che, mi auguro, possano attrarre pensatori di orientamento diverso a intervenire su queste pagine dopo di me. In merito al primo dei due aspetti che ho evocato, mi sembra di poter rilevare la difficoltà – o la resistenza – a conciliare due aspetti fondamentali della scienza, erroneamente percepiti in contraddizione tra loro: la natura oggettiva dell’indagine scientifica e il suo essere, al tempo stesso, campo di controversie e di conflitti che acuiscono la sua esposizione al dubbio. Malgrado questa contraddizione costituisca un’illusione, essa è suscettibile di distorcere la corretta visione dell’impresa scientifica. L’esito è un senso di smarrimento in una parte cospicua dell’opinione pubblica, che identifica il dubbio della scienza come un segnale di debolezza e non di maturità, e che tende a sospettare che i processi di produzione scientifica siano sempre soggetti a influenze esogene”, spiega Conte. (segue) (Res)