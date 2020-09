I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Campidoglio: maratona in Assemblea capitolina per salvaguardia bilancio entro sera - Maratona in Assemblea capitolina per arrivare entro la serata di oggi, quindi in linea con la scadenza dettata dalle norme di legge, all'approvazione della delibera inerente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, una manovra da quasi 900 milioni di euro, inclusa la variazione prevista nel maxiemendamento di giunta già approvato, resasi necessaria a seguito dell'emergenza coronavirus. Prima del voto su questo atto l'Assemblea capitolina è chiamata ad analizzare e votare le due delibere che riguardano la rimodulazione del regolamento sulla Tari e il piano finanziario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale. Al momento è aperta la discussione generale sul documento inerente alla tariffa dei rifiuti e che è stato presentato dall'assessore al bilancio Gianni Lemmetti. Si tratta di "un intervento di manutenzione rispetto al regolamento Tari" che comporta "piccoli adeguamenti normativi, soprattutto in ordine al principio di chi inquina paga", ha spiegato Lemmetti. La delibera è "propedeutica rispetto a quella di determinazione delle tariffe, che sono anche a valle dell'approvazione del Piano finanziario, e riguarda piccole modifiche al regolamento soprattutto in merito all'articolo 8, ovvero locali e aree scoperte non soggette alla tassa, con un'integrazione della fattispecie in coerenza con la ratio che sottende all'esclusione del pagamento della tassa per queste tipologie quando incapaci di produrre rifiuti, se non in misura del tutto trascurabile, in relazione a un'attività specifica e non accessoria rispetto alle altre". L'atto contempla "una più puntuale determinazione della superficie imponibile in ordine all'applicazione dei coefficienti che troveranno poi applicazione nel provvedimento sulle tariffe - ha aggiunto l'assessore -, e soprattutto abbiamo introdotto le riduzioni tariffarie con una previsione di riduzione della parte variabile della tariffa del 50 o del 60 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, come aree scoperte adibite a uso stagionale non continuativo ma ricorrente nonché abitazioni occupate da soggetti che vi abbiano dimora per per non più di sei mesi all'anno. In ogni caso - ha sottolineato Lemmetti - abbiamo introdotto l'esenzione dal pagamento della Tari soprattutto per quanto riguarda le utenze domestiche, connessa all'Isee: a partire dal 2021 la dichiarazione Isee vale anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano delle mutazioni nel corso del tempo". Le modifiche al regolamento Tari "vengono apportate - ha precisato l'assessore al bilancio - anche in relazione all'adeguamento alla legge di bilancio 160/2019 in ordine alla riforma della riscossione da parte degli enti locali: la legge ha introdotto lo strumento dell'avviso dell'accertamento esecutivo, che inseriamo nel regolamento, e si è provveduto ad adeguare il testo delle disposizioni degli articoli 24 e 26. Inoltre sono state inserite due sottocategorie, la 4A e la 8A, che comprendono rispettivamente 'Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali' e 'Agriturismi', per le quali si è ritenuto che necessitassero di categorie distinte in modo da tenere conto della reale capacità di produzione dei rifiuti delle suddette attività". (Rer)