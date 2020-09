© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Russia: Suga e Putin ribadiscono impegno per un trattato di pace - Il primo ministro neoeletto del Giappone, Yoshihide Suga, e il presidente della Russia, Vladimir Putin, hanno ribadito l’impegno a raggiungere un’intesa per un trattato di pace basato sulla dichiarazione bilaterale del 1956, in occasione del loro primo colloqui telefonico, che si è tenuto ieri, 19 settembre. La firma di un trattato di pace tra Giappone e Russia, che ponga formalmente fine alle ostilità della Seconda guerra mondiale, è stata ostacolata per decenni dalla disputa per la sovranità sulle isole Curili Meridionali, occupate dalla Russia durante le fasi conclusive del conflitto. Durante il colloquio telefonico di ieri, Suga ha dichiarato di voler “contribuire a far avanzare le relazioni russo-giapponesi nel loro complesso, inclusa la firma di un trattato di pace. Vorrei voltare pagina sulla questione dei Territori settentrionali (il nome attribuito dal Giappone alle Curili), anziché consegnarla alla prossima generazione”, ha affermato il premier giapponese durante il colloquio, durato circa 20 minuti. Putin e Suga hanno confermato la validità dell’accordo raggiunto dai due paesi nel 2018, e teso ad accelerare i negoziati in merito alla disputa territoriale. Il presidente Russo ha citato in particolare l’adozione di un regime di liberalizzazione dei visti per i cittadini giapponesi in visita alle Curili, impegnandosi a dar seguito all’accordo una volta superata l’emergenza pandemica. A margine del colloquio, Suga si è detto convinto di poter condurre con presidente russo un “sincero scambio di opinioni”. (segue) (Res)